La Spezia | morto il ragazzo accoltellato a scuola In carcere il compagno che lo ha aggredito

La Spezia piange la perdita di un giovane di 19 anni, vittima di una ferita da arma bianca durante un episodio avvenuto presso l’istituto Einaudi-Chiodo. Il ragazzo, di origine egiziana, è deceduto nonostante i tentativi di soccorso. Il coetaneo che lo ha aggredito è stato arrestato e si trova in carcere. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

LA SPEZIA – Non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni, italiano di origine egiziana, accoltellato stamattina, 16 gennaio 2026, da un coetaneo all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. E' morto in serata, a confermarlo è l'Asl 5 spezzina. Nel pomeriggio il giovane era stato operato e trasferito in rianimazione, superando un primo delicatissimo step che aveva fatto sperare in un esito positivo. Troppo grave si è rivelata la profonda ferita a fegato, diaframma e polmone provocata dalla coltellata inflitta dal compagno, fermato dalla polizia, che sarà accusato di omicidio.

