Crave spettacolo di Sarah Kane diretto e interpretato da Leda Kreider sarà in prima assoluta al Teatro delle Passioni
L’attrice e regista italoamericana Leda Kreider, Premio Mariangela Melato per giovani attori nell’ambito del Premio Hystrio 2025, incontra la scrittura intensa della drammaturga britannica Sarah Kane. Autrice tra le più influenti della scena europea contemporanea e scomparsa suicida a soli 28.🔗 Leggi su Modenatoday.it
