Sea WatchMeloni | Risarcimento assurdo

Il Tribunale di Palermo ha deciso di obbligare lo Stato a risarcire la Sea Watch per il fermo della nave nel 2019, causa di una disputa legale lunga anni. Giorgia Meloni ha commentato questa sentenza definendola “assurda” e ha aggiunto che la decisione lascia senza parole. La premier ha sottolineato come questa richiesta di risarcimento sia sproporzionata, soprattutto considerando le operazioni di salvataggio condotte dalla Ong. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche e giudiziarie sulle politiche migratorie.

