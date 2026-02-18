Risarcimento da 76mila euro a Sea-Watch Meloni Vergognoso

Il Tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato italiano deve pagare 76 mila euro a Sea-Watch, con la motivazione che ha violato i diritti della ONG durante le operazioni di soccorso. La decisione nasce da un episodio specifico avvenuto alcuni anni fa, quando le autorità hanno impedito l’accesso alle navi di Sea-Watch nel porto di Palermo. La sentenza si basa su una gestione ritenuta errata e poco trasparente da parte delle autorità italiane. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela dei migranti.

AGI - Il Tribunale di Palermo ha condannato lo Stato italiano a risarcire la ONG Sea-Watch con una somma di 76mila euro. La sentenza si riferisce al blocco amministrativo imposto nel 2019 alla nave dell'organizzazione, allora guidata dalla comandante Carola Rackete, in seguito agli eventi che portarono all'ingresso forzato nel porto di Lampedusa. La decisione ha immediatamente riacceso lo scontro frontale tra il potere esecutivo e l' ordine giudiziario, con il Governo che contesta duramente la legittimità politica del provvedimento. Per Sea-Watch, la pronuncia rappresenta una vittoria di principio oltre che economica.