Sea Watch Tribunale | no a denigrazione

Il Tribunale di Palermo ha respinto le accuse contro Sea Watch, evidenziando che la magistrata ha valutato attentamente tutte le prove prima di emettere la sentenza. La decisione arriva dopo un lungo dibattimento, in cui sono state ascoltate diverse testimonianze e analizzati documenti cruciali. La sentenza chiarisce che le accuse di denigrazione rivolte all'organizzazione non trovano fondamento nelle evidenze presentate. La vicenda si conclude con una decisione che conferma la legittimità delle attività di Sea Watch.

22.22 "La sentenza del Tribunale di Palermo è stata emessa da una magistrata competente e preparata, dopo l'esame del materiale probatorio e il contraddittorio tra le parti. Come ogni decisione è impugnabile". Così il presidente del Tribunale di Palermo, Morosini, replica alle critiche del governo alla sentenza di risarcimento alla Sea Watch. "Denigrare giudici per un provvedimento non condiviso o non gradito, non ha nulla a che vedere con quel diritto di critica delle decisioni giudiziarie che va riconosciuto ad ogni cittadino".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it L’Italia deve risarcire Sea-Watch per oltre 76mila euro per fermo illegittimo: cosa dice il tribunale di PalermoIl tribunale di Palermo ha deciso che l’Italia deve pagare oltre 76mila euro a Sea-Watch, perché ha bloccato ingiustamente la nave Sea Watch 3 nel 2019. Lampedusa, il tribunale riconosce i danni alla Sea-Watch per il fermo dell’imbarcazioneIl tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato italiano deve pagare i danni alla Sea-Watch 3, fermata nel giugno 2019. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stretta migranti, SeaWatch: Disobbediremo. Alla minaccia di blocco rispondiamo con una terza nave; Un tribunale condanna CasaPound perché vuole rifare il partito fascista e il governo fa finta di non sentire; Migranti, risarcimento di 76mila euro a SeaWatch per blocco nave dopo caso Rackete. Meloni: Senza parole. Caso Sea Watch: il tribunale condanna lo Stato al risarcimento, ma Giorgia Meloni critica i magistratiSalvini replica un vero e proprio premio per aver forzato un divieto del governo, speronando una motovedetta della Guardia di Finanza pur di entrare in porto con i clandestini. È la decisione, ... tg.la7.it Sea-Watch vince in tribunale: lo Stato condannato a risarcire la ong per il fermo illegittimo del 2019Il Tribunale civile di Palermo ha condannato lo Stato italiano a risarcire la ong tedesca Sea-Watch con oltre 76mila euro per i danni patrimoniali subiti in seguito al fermo amministrativo della nave ... globalist.it Il tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato deve risarcire Sea-Watch per oltre 76mila euro, riconoscendo illegittimo il fermo amministrativo della nave Sea Watch 3 nel 2019. La decisione riguarda spese portuali, carburante e costi legali sostenuti durante il facebook Il governo dovrà risarcire con 76mila euro la ong Sea Watch per il caso in cui fu coinvolta l’ex comandante Carola Rackete x.com