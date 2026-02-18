Fermo illegittimo giudici | lo Stato risarcisca Sea Watch con 76mila euro

Il tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare oltre 76mila euro a Sea Watch. La causa nasce da un fermo illegittimo di un’ong tedesca avvenuto nel 2019, quando i membri della nave sono stati trattenuti per giorni senza motivo valido. I giudici hanno accolto la richiesta di risarcimento, sottolineando che il blocco era ingiustificato e ha causato danni economici alla ong. La sentenza stabilisce che lo Stato dovrà stanziare il pagamento entro un mese.

