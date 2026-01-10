Il dibattito tra politica e magistratura si intensifica con le recenti dichiarazioni di Meloni, che critica le toghe sulle questioni di sicurezza. I magistrati ribattono sottolineando l’importanza di applicare la legge senza interferenze. La discussione evidenzia le tensioni tra le istituzioni e il rispetto delle competenze, in un contesto di crescente attenzione alle politiche di sicurezza in Italia.

Roma, 10 gennaio 2026 – No, Giorgia Meloni non ha alcuna intenzione di diventare una “mamma al servizio delle istituzioni”, seguendo le tracce di Mario Draghi. Al Quirinale giura di non pensarci affatto e, se anche fosse il contrario, certo non lo verrebbe a raccontare adesso. Nella fluviale conferenza stampa di inizio anno – oltre tre ore per quaranta domande, spesso ripetitive – trova modo di elargire qualche notizia. Come la non candidatura al Colle nel ’29: “Vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello, non per salire di livello. Mi appassiona quello che faccio, il bis dipenderà dagli italiani”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni-toghe, nuovo scontro: “Sicurezza, così vanificano il lavoro”. I magistrati: applichiamo la legge

Leggi anche: Meloni: «Trentini? Mobilitati tutti i canali». Sulla sicurezza: «Le toghe vanificano spesso il lavoro delle forze dell'ordine e dell'Aula»

Leggi anche: Meloni: “L’Ue parli con la Russia; toghe spesso vanificano lavoro del governo”. Poi la battuta su Fiorello

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Da Meloni nuovo attacco alle toghe: sulla sicurezza vanifica il lavoro delle Forze dell’Ordine e del Parlamento - inizio – anno lancia pesantissime accuse alle toghe e all'Anm ... lanotiziagiornale.it