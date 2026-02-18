Sea Watch Meloni | decisione lascia senza parole magistrati premiano chi viola legge?

Il fatto che i giudici abbiano deciso di condannare lo Stato a risarcire la nave Sea Watch ha suscitato grande sorpresa. La sentenza, che invita il governo a pagare un risarcimento di diverse migliaia di euro, si basa su una valutazione controversa delle azioni delle autorità italiane. La vicenda riguarda il blocco delle operazioni di soccorso in mare e il rifiuto di permettere l’ingresso dei migranti. La decisione ha acceso un acceso dibattito sulla gestione delle emergenze umanitarie nel paese. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica.

Roma, 18 feb. (askanews) – La decisione dei giudici di far risarcire la nave Sea Watch "lascia senza parole". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un video. "La mia domanda è – aggiunge – ma il compito dei magistrati è quello di far rispettare la legge o quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge?". "Vi ricordate, Karola Rakete – chiede Meloni – che nel 2019 speronò una motovedetta della Guardia di Finanza per portare con la nave che comandava degli immigrati irregolari in Italia? Non solo all'epoca la Rakete è stata assolta perché secondo alcuni magistrati è consentito forzare un blocco di polizia in nome dell'immigrazione illegale di massa, ma oggi i giudici prendono un'altra decisione che lascia letteralmente senza parole".