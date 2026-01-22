Italia muore in maniera atroce La svolta shock | Il Ministero dovrà risarcire un milione di euro!

La Corte di Appello di Lecce ha stabilito che il Ministero della Giustizia dovrà risarcire quasi un milione di euro ai familiari di Salvatore Antonio Monda, agente di polizia penitenziaria deceduto a 44 anni per un tumore ai polmoni. La sentenza conclude una lunga battaglia giudiziaria, evidenziando le responsabilità del Ministero in un caso di grave perdita umana.

La Corte di Appello di Lecce ha messo la parola fine a una lunga battaglia giudiziaria, confermando la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento di quasi un milione di euro in favore dei familiari di Salvatore Antonio Monda, agente della polizia penitenziaria morto a soli 44 anni per un tumore ai polmoni. I giudici della seconda sezione civile hanno respinto l’appello presentato dall’amministrazione, riconoscendo che la malattia è stata causata dall’esposizione prolungata al fumo passivo nei luoghi di lavoro, senza adeguate misure di tutela. Una decisione che rafforza il principio della responsabilità del datore di lavoro pubblico nella protezione della salute dei propri dipendenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

