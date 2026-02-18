Lindsey Vonn ha condiviso un messaggio toccante sulla perdita del suo cane Leo, scomparso proprio il giorno in cui è caduta. La campionessa di sci ha scritto che Leo ora si trova con Lucy e Bear, i suoi altri cani, in un luogo speciale. La notizia ha colpito molti fan, che hanno commentato il dolore evidente nel suo messaggio. Vonn ha raccontato quanto siano stati difficili questi giorni, descrivendo il suo legame speciale con Leo. La sua testimonianza mostra quanto un animale possa essere importante nella vita di una persona.

“Leo è morto e ha raggiunto Lucy e Bear lassù in paradiso. Sono stati giorni durissimi. Probabilmente i più difficili della mia vita”. Lo scrive Lindsey Vonn su Instagram, annunciando la morte del suo cane Leo, appena tornata negli Stati Uniti. Lo fa a pochissimi giorni di distanza dalla bruttissima caduta durante la discesa a Milano-Cortina 2026 disputata con il crociato rotto, costata ben quattro interventi in pochissimi giorni. “Non ho ancora accettato che se ne sia andato. Il giorno in cui io sono caduta, Leo è morto. Gli era stato diagnosticato di recente un cancro ai polmoni (è sopravvissuto al linfoma un anno e mezzo fa), ma ora il suo cuore lo stava tradendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se n’è andato proprio il giorno in cui io sono caduta”: il commovente messaggio di Lindsey Vonn per la morte del suo cane

Olimpiadi 2026, i giorni no di Lindsey Vonn: dalla caduta sugli sci alla morte del caneLindsey Vonn ha vissuto una settimana difficile dopo la sua caduta sugli sci e la perdita del cane.

Lindsey Vonn, morto il cane Leo il giorno dopo la caduta a Cortina: ‘Il momento più duro della mia vita’Lindsey Vonn ha annunciato la perdita del suo cane Leo, avvenuta un giorno dopo la sua caduta a Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.