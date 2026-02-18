Lindsey Vonn morto il cane Leo il giorno dopo la caduta a Cortina | ‘Il momento più duro della mia vita’

Lindsey Vonn ha annunciato la perdita del suo cane Leo, avvenuta un giorno dopo la sua caduta a Cortina. La campionessa americana ha spiegato che il dolore per la morte di Leo è stato devastante, arrivando in un momento già complicato. Il cane aveva accompagnato Vonn in molte tappe della sua carriera e rappresentava un punto di riferimento per lei. La sciatrice ha condiviso un’immagine di Leo sui social, lasciando intendere quanto fosse legata a lui. La perdita di Leo ha segnato profondamente Lindsey Vonn.

Il dolore della fuoriclasse americana per la morte dell’amato Leo. Momenti difficilissimi per Lindsey Vonn. La campionessa americana ha annunciato la morte del suo cane Leo, scomparso il 9 febbraio all’età di 13 anni, appena un giorno dopo la terribile caduta sull’ Olympia delle Tofane, a Cortina d’Ampezzo, durante la discesa libera dei Giochi invernali. “Questi sono stati giorni incredibilmente duri. Probabilmente i più difficili della mia vita. Non ho ancora accettato che se ne sia andato”, ha scritto Vonn sui social, raccontando il dolore per la perdita del suo “ragazzone”. Leo malato di linfoma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

