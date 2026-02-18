Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha convocato i Coordinatori regionali dei Presidenti di Consulta per discutere il coinvolgimento degli studenti nelle decisioni scolastiche. La riunione, avvenuta al Ministero, ha visto confronti diretti con i rappresentanti di diverse regioni, per pianificare le prossime iniziative. Valditara ha sottolineato l'importanza di ascoltare i giovani e di integrarli nelle scelte che riguardano le scuole. Durante l'incontro sono stati condivisi esempi pratici di progetti student-to-staff. La discussione proseguirà nelle prossime settimane.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato oggi al MIM i Coordinatori regionali dei Presidenti di Consulta o i loro delegati, in occasione del prossimo insediamento dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale (UCN). “Il dialogo con le Consulte è centrale nella nostra idea di scuola costituzionale: si tratta di un consesso autenticamente democratico, che abbiamo iniziato a valorizzare e a cui intendiamo attribuire sempre maggiore rilievo. È fondamentale che gli studenti siano protagonisti e pienamente coinvolti nei processi di crescita della comunità scolastica. L'Ufficio di Coordinamento Nazionale rappresenta un passo importante verso un confronto costante e costruttivo”, ha dichiarato il Ministro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scuola, Valditara incontra i Coordinatori regionali dei Presidenti di Consulta: “Fondamentale che gli studenti siano coinvolti nei processi di crescita della comunità scolastica”

Giorno della Memoria, Valditara lancia l’allarme: “Antisemitismo in crescita in Europa, la scuola deve fare i conti con il presente. La memoria rischia di diventare un rito vuoto, gli studenti devono trasformarla in esperienza”Il Ministro Giuseppe Valditara sottolinea l'importanza di trasformare la memoria storica in un’esperienza significativa per gli studenti, al fine di contrastare l’antisemitismo in crescita in Europa.

Collaboratrice scolastica ferita a Parma durante una rissa tra studenti nei bagni della scuola mediaUna collaboratrice scolastica è rimasta ferita lunedì a Parma, mentre interveniva per separare due studenti coinvolti in una rissa nei bagni di una scuola media.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.