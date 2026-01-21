Collaboratrice scolastica ferita a Parma durante una rissa tra studenti nei bagni della scuola media

Da orizzontescuola.it 21 gen 2026

Una collaboratrice scolastica è rimasta ferita lunedì a Parma, mentre interveniva per separare due studenti coinvolti in una rissa nei bagni di una scuola media. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno e ha richiesto l’intervento dei servizi di emergenza. La situazione evidenzia le difficoltà di gestire comportamenti violenti all’interno delle istituzioni scolastiche.

Una collaboratrice scolastica è rimasta ferita lunedì scorso intorno a mezzogiorno mentre tentava di separare due studenti che si stavano picchiando nel bagno di una scuola media a Parma. Come segnala La Gazzetta di Parma, la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore dove ha riportato lesioni non gravi. I medici hanno stabilito una prognosi di alcuni giorni per il recupero fisico della lavoratrice. L’episodio si è verificato durante l’orario delle lezioni quando la collaboratrice ha sentito rumori provenienti dal bagno della scuola. La donna è intervenuta immediatamente per fermare la rissa tra i due ragazzi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

