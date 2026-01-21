Collaboratrice scolastica ferita a Parma durante una rissa tra studenti nei bagni della scuola media

Una collaboratrice scolastica è rimasta ferita lunedì a Parma, mentre interveniva per separare due studenti coinvolti in una rissa nei bagni di una scuola media. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno e ha richiesto l’intervento dei servizi di emergenza. La situazione evidenzia le difficoltà di gestire comportamenti violenti all’interno delle istituzioni scolastiche.

Una collaboratrice scolastica è rimasta ferita lunedì scorso intorno a mezzogiorno mentre tentava di separare due studenti che si stavano picchiando nel bagno di una scuola media a Parma. Come segnala La Gazzetta di Parma, la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore dove ha riportato lesioni non gravi. I medici hanno stabilito una prognosi di alcuni giorni per il recupero fisico della lavoratrice. L’episodio si è verificato durante l’orario delle lezioni quando la collaboratrice ha sentito rumori provenienti dal bagno della scuola. La donna è intervenuta immediatamente per fermare la rissa tra i due ragazzi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Cede una finestra al liceo, collaboratrice scolastica ferita. L'avvocato: "Rischio anche per gli studenti" Violenza in una scuola a Catania, responsabile della sicurezza ferito durante una rissa tra studenti: “Ho solo cercato di fermarli per evitare il peggio”Un grave episodio di violenza scuote una scuola in provincia di Catania, dove un responsabile della sicurezza è stato ferito mentre cercava di intervenire durante una rissa tra studenti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Abusi Sessuali su Alunne: Il Ruolo del Collaboratore Scolastico nell'IngiustiziaUn collaboratore scolastico è stato sospeso dopo accuse di abusi sessuali su otto alunne di età inferiore ai 14 anni. notizie.it Collaboratore scolastico sospeso per presunti abusi su otto alunne minorenni: disposti obbligo di dimora e allontanamento dal servizio per un annoUn collaboratore scolastico in servizio presso un istituto comprensivo in un comune dell'Emilia Romagna è stato destinatario di un provvedimento cautelare per presunti abusi sessuali su otto alunne di ... orizzontescuola.it Siamo (davvero) sicuri che la storia di Giuseppina Giugliano, la collaboratrice scolastica diventata famosa nel 2023 e accusata di stalking nei confronti di Eugenia Carfora, non sia presente nella fiction di Rai1 x.com Buonasera, una collaboratrice scolastica di ruolo, in congedo biennale 104 per il marito, lo interromperà a fine mese per suo ricovero ospedaliero e successiva lunga convalescenza. Il supplente breve prosegue oppure, essendo cambiato il motivo dell'assenz facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.