Giorno della Memoria Valditara lancia l’allarme | Antisemitismo in crescita in Europa la scuola deve fare i conti con il presente La memoria rischia di diventare un rito vuoto gli studenti devono trasformarla in esperienza

Il Ministro Giuseppe Valditara sottolinea l'importanza di trasformare la memoria storica in un’esperienza significativa per gli studenti, al fine di contrastare l’antisemitismo in crescita in Europa. Durante la cerimonia al Quirinale, ha evidenziato la necessità di un impegno concreto delle scuole per mantenere viva la memoria e combattere i fenomeni di intolleranza.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto il 27 gennaio alla cerimonia del Giorno della Memoria al Palazzo del Quirinale. La celebrazione ha segnato l’81esimo anniversario della liberazione del campo di Auschwitz avvenuta nel 1945. Il Ministro ha sottolineato il rischio che la giornata della memoria si riduca a una ritualità priva di sostanza. “La memoria eccede la sua pur imprescindibile simbologia. La memoria mai, come in questo caso, deve essere anche sostanza e immanente concretezza”, ha dichiarato Valditara. Il tema scelto per l’edizione 2026 è stato “La memoria delle fonti e dei documenti tra cultura, storia e vita”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Edith Bruck non ama la Giornata della Memoria, considera sbagliata la scelta della data del 27 gennaio ma lavora ogni giorno perché la memoria del genocidio compiuto dai nazisti non si perda. Anche quando sembra che sia inutile. «Basta che una sola pers - facebook.com facebook

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Ricordare significa assumersi una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’odio, contrastare l’antisemitismo, oggi tornato a diffondersi in modo preoccupante, e non restare indifferenti. x.com