Scuola italiana di Istanbul incontro al Ministero | no all’equiparazione salariale dei docenti locali garantita la validità dell’anno

Il Consigliere Romano ha partecipato a un incontro al Ministero a Istanbul, dove si è discusso della scuola italiana e delle rivendicazioni dei docenti locali. La causa principale riguarda il rifiuto di equiparare gli stipendi dei professori italiani e turchi con contratti locali. Durante la riunione, è stato confermato che l’anno scolastico rimane valido, ma la richiesta di migliorare le condizioni salariali non è stata accolta. La discussione si è concentrata sulle modalità di tutela degli insegnanti italiani in territorio straniero.