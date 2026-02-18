Scuola italiana di Istanbul incontro al Ministero | no all’equiparazione salariale dei docenti locali garantita la validità dell’anno
Il Consigliere Romano ha partecipato a un incontro al Ministero a Istanbul, dove si è discusso della scuola italiana e delle rivendicazioni dei docenti locali. La causa principale riguarda il rifiuto di equiparare gli stipendi dei professori italiani e turchi con contratti locali. Durante la riunione, è stato confermato che l’anno scolastico rimane valido, ma la richiesta di migliorare le condizioni salariali non è stata accolta. La discussione si è concentrata sulle modalità di tutela degli insegnanti italiani in territorio straniero.
Nel corso della riunione, il Consigliere Romano ha illustrato lo stato dell’arte della vertenza in atto, legata alle rivendicazioni salariali avanzate dalla componente turca del personale docente con contratto locale. Dopo mesi di trattative senza esito positivo, diciotto giorni fa è stato proclamato uno sciopero ad oltranza tuttora in corso. Il punto centrale chiarito nel. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scuola italiana di Istanbul, sciopero docenti locali a rischio anno scolastico: UIL Scuola chiede intervento urgente dei ministri Tajani e Valditara per ripristinare le lezioniGli insegnanti della scuola italiana di Istanbul hanno deciso di scioperare, mettendo a rischio la fine dell’anno scolastico.
