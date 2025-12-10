Conferenza ETUCE a Roma D’Aprile | Chi non conosce la scuola valuta solo le ore in classe Il lavoro dei docenti non si esaurisce in aula Equiparazione retributiva tra ordini scolastici

La conferenza internazionale "Teaching Around the Clock" si svolge a Roma il 10 e 11 dicembre. L'evento è promosso dal Gruppo Consultivo composto da ETUCE, UIL Scuola, BUPL (Danimarca), NSZ (Polonia) e GEW (Germania). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it