Scream 7 Ghostface invade UCI Cinemas | card da collezione e incontri con l’assassino per il debutto in sala

Ghostface torna a fare paura: il suo arrivo nelle sale ha portato un'ondata di entusiasmo tra i fan di Scream 7. UCI Cinemas ha preparato un evento speciale, offrendo ai spettatori una card da collezione e la possibilità di incontrare l’attore che interpreta l’assassino. La serata include anche un breve incontro con il cast e una proiezione esclusiva del film. La sala si prepara a vivere un’esperienza unica, tra suspense e sorprese, per tutti gli appassionati di horror.

L'attesa per il ritorno di Ghostface è quasi finita e UCI Cinemas ha deciso di celebrare il debutto di Scream 7 con una serie di iniziative dedicate agli amanti del brivido. Il nuovo capitolo del franchise, che vede il ritorno alle origini con la regia di Kevin Williamson, sarà il cuore della rassegna " Terrore e Suspense " del circuito, offrendo ai fan la possibilità di ottenere gadget esclusivi e vivere un'esperienza immersiva. Chi acquisterà online i biglietti per gli spettacoli previsti dal 25 febbraio al 1 marzo riceverà in omaggio la speciale card che si illumina al buio dedicata al film. UCI Cinemas Orio celebra l'arrivo in sala di Marty Supreme, con il vincitore del Golden Globe Timothée Chalamet. Scream 7 invade le Dolomiti | L'inquietante maschera di Ghostface appare sulla neve di Ponte di Legno. Da Ponte di Legno arrivano immagini sorprendenti: la maschera di Ghostface si staglia sulla neve delle Dolomiti. Incredibile stunt di Eagle Pictures per Scream 7: la maschera di Ghostface incisa sulla neve delle Dolomiti. Guarda il video dell'evento a Ponte di Legno. Nuova generazione, stesso terrore. Ecco la featurette di #Scream7 dedicata a Isabel May, la figlia di Sidney Prescott. Ghostface torna il 26 febbraio. Pronti a urlare Sabato 28/02/2026, ore 22.30 Multisala Modena Arriva Scream 7… e non sarete soli in sala. In collaborazione con Horror Movie Mania Italia, la serata sarà animata dalla presenza speciale del cosplayer di Ghostface.