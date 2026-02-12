Scream 7 invade le Dolomiti | L’inquietante maschera di Ghostface appare sulla neve di Ponte di Legno VIDEO

Da Ponte di Legno arrivano immagini sorprendenti: la maschera di Ghostface si staglia sulla neve delle Dolomiti. Per promuovere l’uscita di Scream 7, un gruppo di sciatori professionisti ha inciso l’iconico volto del film su una parete innevata sopra Tonale-Ponte di Legno, creando uno spettacolo insolito e inquietante che ha già fatto il giro dei social.

Per celebrare l’imminente arrivo in sala di Scream 7, Eagle Pictures ha realizzato uno stunt cinematografico senza precedenti: un team di sciatori professionisti ha inciso l’iconica maschera di Ghostface direttamente sul versante innevato sopra Tonale–Ponte di Legno. Non si tratta di un effetto digitale o di una proiezione, ma di un’opera reale, scolpita fisicamente nella neve e illuminata sotto il cielo stellato da una potente luce rossa. L’operazione ha trasformato il paesaggio alpino in un gigantesco set a cielo aperto, portando l’universo di Scream fuori dallo schermo e nel mondo reale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Scream 7 invade le Dolomiti | L’inquietante maschera di Ghostface appare sulla neve di Ponte di Legno [VIDEO] Approfondimenti su Scream 7 Scream star reazione alla scelta di sidney prescott di chiamare sua figlia come vittima di ghostface in scream 7 Finalmente tanta neve in montagna: Ponte di Legno si trasforma in un presepe (video) Finalmente, le alte valli bresciane si sono ricoperte di neve, trasformando Ponte di Legno in un presepe a cielo aperto. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Scream 7 Argomenti discussi: Il cinema invade il Super Bowl 2026: da Star Wars a Spielberg, tutti i trailer dei film in uscita (c’è anche Netflix). Scream 7, la locandina e il trailer ci ricordano l'uscita imminenteManca poco all'uscita nelle sale cinematografiche di Scream 7, la nuova pellicola della nota saga dell'orrore nata nel 1996. Il film uscirà in Italia il 25 febbraio 2026, due giorni prima delle sale a ... hdblog.it Scream 7: il trailer del Super Bowl!La Paramount ha anticipato il Super Bowl pubblicando online lo spot del Big Game di Scream 7 con quasi una settimana di anticipo. cinefilos.it NUOVO TEASER DI SCREAM 7 #scream #Scream7 #NeveCampbell #courtneycox - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.