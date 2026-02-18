Scopri gli orari degli show WWE in Italia

Questa mattina, la WWE ha annunciato una serie di show in Italia a causa della crescente richiesta di fan italiani. La decisione arriva dopo il successo delle ultime edizioni e l’entusiasmo dei tifosi, che chiedevano incontri dal vivo nel Paese. Gli eventi si svolgeranno in diverse città e prevedono incontri tra i wrestler più popolari del momento. I biglietti saranno disponibili a breve, e molti si preparano già per vivere un’esperienza di wrestling dal vivo. Gli orari degli spettacoli sono stati pubblicati online.

Questa mattinata segna un momento di rilievo per gli appassionati di wrestling in Italia: la WWE annuncia una serie di spettacoli live che coinvolgeranno diverse città e offrireanno opportunità di seguire da vicino gli incontri della scena internazionale. Clash In Italy apre il percorso il 31 maggio, con una tappa a Torino, e fa da cornice a una fase che comprende ulteriori appuntamenti lungo la penisola. La programmazione si articola in una combinazione di eventi principali e live event legati al circuito europeo, offrendo una panoramica completa dell’estate WWE nel paese. Il 31 maggio si svolgerà Clash In Italy a Torino, presso l’Inalpi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Scopri gli orari degli show WWE in Italia Calendario Italia Nations League 2026/27: ecco le date e gli orari delle gare degli azzurri. Il programmaLa Nazionale italiana scenderà in campo nella Nations League 202627, un impegno importante che richiede preparazione e attenzione. Trasporti in città: gli orari degli autobus a NataleDurante il periodo natalizio, i trasporti pubblici subiscono variazioni per adattarsi alle festività. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Concorso Ispettori Logistico-Gestionali Vigili del Fuoco da 52 posti: le date della prova orale; Arianna Fontana a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di short track; 17. Carnevale Internazionale dei ragazzi dal 7 al 15 febbraio 2026; cultura - Cultura. Gli orari degli autobus si possono controllare anche su TelegramIl servizio è stato attivato da Autolinee Toscane: è una chat automatica che consente di monitorare fermate e tempi di attesa Un aiuto tecnologico importante per chi ogni giorno si muove in autobus. lanazione.it Non perdere neanche un secondo delle Olimpiadi 2026: ecco gli orari di Pellegrino, Vittozzi e la finale di Sighel. Scopri quando l'Italia scende in pista per l'oro il 18 febbraio. https://ebx.sh/0UC80T facebook