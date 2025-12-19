Trasporti in città | gli orari degli autobus a Natale

Durante il periodo natalizio, i trasporti pubblici subiscono variazioni per adattarsi alle festività. A Novara, il 25 dicembre, gli autobus Sun saranno disponibili solo nella fascia mattutina, offrendo un servizio ridotto rispetto ai giorni normali. È importante pianificare gli spostamenti in anticipo, considerando queste modifiche per garantirsi una mobilità efficiente durante le festività natalizie.

Natale senza autobus in città.Anche quest'anno, infatti, nella giornata del 25 dicembre a Novara gli autobus della Sun circoleranno soltanto la mattina. A darne comunicazione è la stessa azienda che gestisce il trasporto pubblico locale in città. Nella giornata di giovedì 25 dicembre, infatti, è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

