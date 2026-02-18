Scoppia la lite per gli stipendi arretrati | un lavoratore lancia un tondino di ferro contro il titolare
A Latina, un lavoratore ha lanciato un tondino di ferro contro il suo datore di lavoro durante una discussione furiosa per gli stipendi non pagati. La disputa si è scatenata in via Tucci, quando il dipendente si è infuriato perché non aveva ancora ricevuto le spettanze arretrate e ha reagito con violenza.
I fatti accaduti a Latina hanno richiesto l'intervento degli agenti della squadra volante. Denunciato il dipendente, ma altri accertamenti sono ancora in corso Una lite per il mancato pagamento degli stipendi arretrati. E' accaduto a Latina, in via Tucci, dove uno dei lavoratori, al culmine di un acceso diverbio con il titolare di una ditta edile, ha afferrato un tondino di ferro e lo ha scagliato contro il datore di lavoro, senza però colpirlo. Immediatamente è stata lanciata una segnalazione al 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia della squadra volante, che ha identificato l'imprenditore e i due dipendenti.
Stipendi non pagati da mesi, la lite degenera a Latina. Il titolare: “Ha provato a colpirmi con un tondino di ferro”A Latina, ieri mattina, una discussione tra due uomini si è trasformata in violenza quando uno dei due ha cercato di colpire l’altro con un pezzo di ferro.
