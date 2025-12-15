Dimissioni illegittime il Tribunale condanna azienda a pagare spese e stipendi arretrati al lavoratore

Il Tribunale ha condannato l’azienda al pagamento di spese e stipendi arretrati, riconoscendo che le dimissioni presentate dal lavoratore erano illegittime. Di conseguenza, il rapporto di lavoro non si è effettivamente interrotto, mantenendo i diritti del dipendente e condannando l’azienda a rimborsi e compensi dovuti.

Quelle dimissioni sarebbero state illegittime, quindi il rapporto di lavoro con il dipendente non ha mai avuto fine. Questo l'esito della sentenza dell'11 dicembre, con cui il Tribunale di Ravenna ha condannato una società in appalto in un'industria di Ravenna a pagare spese processuali e gli stipendi arretrati. Il Tribunale di Ravenna condanna azienda: reintegrato il lavoratore espulso con false dimissioni - "Con sentenza dell'11 dicembre scorso, il Tribunale di Ravenna ha condannato Elle Emme, società in appalto presso Marcegaglia, per aver espulso illegittimamente dal lavoro un dipendente attraverso l'imposizione di false dimissioni." - ravennawebtv.it

Ravenna, il tribunale lo reintegra al lavoro. Il sindacato: “Non c’era nessuna volontà di dimettersi, riavrà otto mensilità arretrate” - “Reintegrato il lavoratore espulso con false dimissioni”. corriereromagna.it

