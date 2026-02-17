Stipendi non pagati da mesi la lite degenera a Latina Il titolare | Ha provato a colpirmi con un tondino di ferro

A Latina, ieri mattina, una discussione tra due uomini si è trasformata in violenza quando uno dei due ha cercato di colpire l’altro con un pezzo di ferro. La lite, scatenata da mesi di stipendi non pagati, è degenerata in un alterco acceso in strada, davanti a passanti e negozi. Il proprietario dell’attività ha raccontato che l’altro uomo ha tentato di aggredirlo con il tondino, portando all’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Latina, 17 febbraio 2026 – Una lite scoppiata in strada per una contestazione legata a stipendi arretrati ha richiesto, nella mattinata di ieri, l’intervento della Squadra Volanti della Polizia di Stato in via Tucci. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, gli agenti hanno identificato il richiedente, titolare di una società edile, che ha riferito di aver avuto un acceso diverbio con due dipendenti. L’uomo ha raccontato che, durante la discussione, uno dei lavoratori avrebbe impugnato un tondino di ferro e lo avrebbe lanciato nella sua direzione, senza colpirlo. I poliziotti hanno quindi proceduto a identificare anche i due dipendenti coinvolti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it La lite al distributore degenera, botte da orbi tra i due clochard | IL VIDEOUna lite tra due senzatetto alla stazione di servizio sulla via Flaminia si è trasformata in una rissa violenta. La lite degenera: minaccia un uomo con un manganello telescopicoA Foligno, un uomo di 53 anni è stato denunciato dalla polizia per aver minacciato un altro con un manganello telescopico durante un litigio in strada. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stipendio NoiPA febbraio 2026: Perché alcuni vedono solo 1 euro?; Siracusa: stipendi pagati, contributi e ritenute ancora no. Scongiurata l'esclusione dal campionato, il 26 febbraio arriveranno altri 6 punti di penalizzazione; Autostrada Ragusa-Catania, operai in protesta: stipendi non pagati da mesi; Lavoratori senza stipendio da tre mesi: il ruolo della Cmc nella 'crisi' dell’autostrada Ragusa–Catania. Siracusa, stipendi pagati. Mancano contributi e ritenute: arriverà una penalizzazioneUn momento decisamente delicato per il Siracusa, non solo per quel che riguarda il campo - con la squadra sempre e perennemente in lotta per la salvezza. tuttomercatoweb.com Siracusa, stipendi pagati entro la scadenzaIl Siracusa scongiura una nuova penalizzazione. Nella serata di lunedì il presidente Alessandro Ricci ha provveduto al pagamento degli emolumenti a calciatori e tesserati, rispettando la scadenza ... goalsicilia.it Nota: lo stipendio in grafica è da riferirsi allo stipendio medio dei 10 più pagati per ruolo, non allo stipendio del giocatore in foto che è solo il più pagato nel ruolo. facebook GdS - #InterJuventus, in campo circa 270 milioni di euro di stipendi totali: #Vlahovic e #Lautaro i più pagati x.com