A Genova si svolgerà una iniziativa denominata “pastasciutta antifascista”, promossa dalla sindaca Silvia Salis. L'evento mira a coinvolgere tutta la città in un momento di memoria e riflessione sulla lotta antifascista, in continuità con le commemorazioni storiche di Reggio Emilia. La manifestazione rappresenta un'occasione per promuovere valori di cittadinanza attiva e memoria storica condivisa.

Una grande “pastasciutta antifascista” a Genova: è il progetto della sindaca Silvia Salis che ha parlato domenica scorsa a Reggio Emilia, per la commemorazione dell'eccidio dei sette fratelli Cervi e di Quarto Camurri, nel 1943, a opera dei repubblichini.Nel suo discorso, la prima cittadina ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Salis: "A Genova una grande pastasciutta antifascista a cui far partecipare tutta la città"

Leggi anche: Celebrazioni colombiane, Salis: "Genova deve diventare anche città in cui tornare"

Leggi anche: Salis a Pegli dopo la tromba d’aria: “Serve una protezione a mare che ripari tutta la città” | Video

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Salis a eccidio fratelli Cervi: Il fascismo torna quando smettiamo di riconoscerlo; Fratelli Cervi, Salis a Reggio Emilia: “Il fascismo non può fucilare un’idea”. Genova verso l’adesione all’Istituto Cervi e una grande pastasciutta il 25 aprile; Salis: «Troppo accentramento nella riforma dei porti»; Salis “Voglio risolvere i problemi di Genova, alle Primarie risponderei assente”.

Salis: "A Genova una grande pastasciutta antifascista a cui far partecipare tutta la città" - Una grande “pastasciutta antifascista” a Genova: è il progetto della sindaca Silvia Salis che ha parlato domenica scorsa a Reggio Emilia, per la commemorazione dell'eccidio dei sette fratelli Cervi e ... genovatoday.it