Salis | A Genova una grande pastasciutta antifascista a cui far partecipare tutta la città
A Genova si svolgerà una iniziativa denominata “pastasciutta antifascista”, promossa dalla sindaca Silvia Salis. L'evento mira a coinvolgere tutta la città in un momento di memoria e riflessione sulla lotta antifascista, in continuità con le commemorazioni storiche di Reggio Emilia. La manifestazione rappresenta un'occasione per promuovere valori di cittadinanza attiva e memoria storica condivisa.
Una grande “pastasciutta antifascista” a Genova: è il progetto della sindaca Silvia Salis che ha parlato domenica scorsa a Reggio Emilia, per la commemorazione dell'eccidio dei sette fratelli Cervi e di Quarto Camurri, nel 1943, a opera dei repubblichini.Nel suo discorso, la prima cittadina ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
