Scontri sugli spalti e lancio di oggetti tra tifoserie multata società casertana

Il Giudice Sportivo ha emesso le decisioni relative ai provvedimenti disciplinari dopo gli episodi verificatisi nel corso dell’ultima giornata di campionato. Le sanzioni colpiscono due società del territorio, Casapesenna Calcio e Rangers Qualiano 1998, ritenute responsabili del comportamento dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Scontri sugli spalti a Montespertoli, scattano i Daspo per undici tifosi del Viareggio - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO | Lancio di oggetti e scontri tra gli ultras del Casal Barriera e del Terracina - Una gara dura, piena di nervosismo, con poco spazio per il gioco e tanti duelli fisici che ha causato l'esposizione di vari cartellini da parte ... Da romatoday.it

ProPal, a Bologna metodi da lotta armata tra bombe carta con dentro chiodi e oggetti letali - Bologna torna a fare i conti con strumenti e modalità che richiamano da vicino il terrorismo politico degli anni più bui. iltempo.it scrive

Cariche in autostrada a Bologna e lancio di oggetti - Scontri con cariche delle forze dell'ordine in autostrada e tangenziale a Bologna, con lancio di bottiglie e bastoni da parte del corteo di manifestanti rimasti sulla carreggiata. Si legge su ansa.it

Scontri tra ultras di Casertana e Catania, caos sull'A2: traffico bloccato in autostrada - Violenti scontri tra ultras del Catania e della Casertana sull'A2, Autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte. Si legge su corrieredellosport.it