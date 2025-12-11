Tifoserie c’è il perdono | il ministero dell’interno sblocca i settori ospiti per Pisa e Verona

Il Ministero dell’Interno ha annunciato oggi la sospensione del divieto di trasferta per le tifoserie di Hellas Verona e Pisa, aprendo nuovamente i settori ospiti per le partite di queste squadre. La decisione, firmata dal Ministro Matteo Piantedosi, rappresenta un passo importante verso il ritorno alla normalità negli eventi sportivi, dopo periodi di restrizioni.

PISA – Arriva il semaforo verde dal Viminale. Con un decreto firmato in data odierna, 10 dicembre 2025, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto la sospensione del divieto di trasferta per le tifoserie di Hellas Verona e Pisa. Il provvedimento congela gli effetti del precedente decreto del 21 ottobre 2025, che aveva imposto la chiusura dei settori ospiti per tre mesi. Una decisione che riapre gli stadi ai residenti nelle province di Verona e Pisa, permettendo nuovamente l’acquisto dei biglietti per le gare fuori casa. Alla base della decisione c’è un cambio di scenario. Il Ministero ha accolto l’istanza presentata dalla Lega Serie A e dai due club. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it