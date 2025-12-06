Nonostante la revoca imposta dalla Commissione di Garanzia dello sciopero, le lavoratrici e i lavoratori di Colas Pulizie Locali, impegnati nei servizi di igiene ambientale appaltati da Hera, si sono riuniti ieri in assemblea, con un presidio davanti alla sede della cooperativa. Lo scrive la Sgb Ravenna, il Sindacato generale di base, in una nota. "Con le foto dei loro mezzi stracolmi di rifiuti e il simbolico deposito di sacchi di immondizia davanti alla sede di Colas, hanno voluto smontare pubblicamente la falsa giustificazione fornita da Colas per il loro sottoinquadramento al primo livello, il più basso del Ccnl Igiene Ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colas, lavoratori in sciopero : "Sotto inquadrati e sfruttati. Stop profitti sui nostri salari"