Sci di fondo Team Sprint femminile | oro Svezia a Milano-Cortina 2026 Italia ottava

Le atlete svedesi Sundling e Dahlqvist hanno vinto l’oro nella gara di Team Sprint femminile a Lago di Tesero, confermando la loro superiorità con una volata finale. La competizione si è svolta sotto la neve battente e ha attirato numerosi spettatori lungo il tracciato. L’Italia si è piazzata ottava, lontana dalle prime posizioni e senza poter competere per il podio. La gara ha visto una lotta serrata tra le nazioni europee, con la Svizzera che ha conquistato l’argento e la Germania che ha ottenuto il bronzo in una finale appassionante contro la Norvegia.

Sundling-Dahlqvist dominano a Lago di Tesero. Argento alla Svizzera, Germania bronzo in volata sulla Norvegia. La Team Sprint femminile in tecnica libera incorona ancora la Svezia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. A Lago di Tesero Jonna Sundling e Maja Dahlqvist conquistano l'oro con il tempo di 20'29"99, regalando alla nazionale scandinava il quarto titolo femminile su cinque prove disputate nello sci di fondo. Una superiorità costruita soprattutto grazie alla potenza di Sundling, capace di fare la differenza nelle frazioni decisive, lasciando a Dahlqvist il compito di gestire il vantaggio negli ultimi chilometri.