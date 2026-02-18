Sci di fondo Olimpiadi 2026 | la guida alla team sprint maschile storia attualità medaglie

Il team sprint maschile nello sci di fondo sarà uno degli eventi chiave delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con le medaglie che verranno assegnate in due giornate ravvicinate. La gara mette alla prova la velocità e la resistenza degli atleti, che si sfideranno in sprint ad alta intensità. La storia di questa disciplina si intreccia con le recenti competizioni internazionali, dove alcuni team si sono distinti per la loro forza. Per gli appassionati, la sfida promette emozioni intense e sorprese sul ghiaccio.

Il nono e il decimo titolo conferiti nello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 saranno assegnati a stretto giro temporale. Si tratta di quelli delle team sprint, che avranno entrambe luogo nella giornata di mercoledì 18 febbraio e manderanno in scena la propria VI recita sul palcoscenico a Cinque Cerchi. Il format è stato concepito negli anni ’90, ma ha dovuto attendere a lungo prima di essere ammesso nella famiglia olimpica. Si pensi che le team sprint sono state accolte solo da Torino 2006. D’altronde, pur essendo nata nel 1996, la team sprint ha faticato a essere inserita finanche nel programma dei Mondiali! Quando la dinamica si è finalmente concretizzata, nel 2005, il passo successivo era già stato deciso. 🔗 Leggi su Oasport.it

