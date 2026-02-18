Milano Cortina 2026 ha deciso di assegnare due medaglie nello sci di fondo, con le gare di team sprint femminile che si svolgono tra poco. La competizione si svolge in una giornata di grande attesa, con le atlete pronte a darsi battaglia sul percorso. La gara rappresenta una tappa importante per le atlete italiane, che cercano una medaglia dopo aver preparato con impegno questa fase della competizione.

Il quart’ultimo e il terz’ultimo titolo assegnati dallo sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 saranno conferiti quasi in contemporanea. Parliamo di quelli delle team sprint, che si terranno nella giornata di mercoledì 18 febbraio e vivranno la propria VI replica nel teatro a Cinque Cerchi. La gara è nata negli anni ’90, ma ha dovuto aspettare lungamente prima di essere ammessa alla famiglia olimpica. Basti pensare che le team sprint sono state aggiunte a Torino 2006. D’altro canto, pur aver visto la luce nel 1996, la team sprint ha patito prima di essere inglobata nel programma dei Mondiali! Quando, finalmente, nel 2005 è diventata iridata, si era già deciso di cooptarla nelle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla team sprint femminile, storia, attualità, medaglie

