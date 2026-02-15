Sci di fondo Olimpiadi 2026 | la guida alla staffetta maschile storia attualità medaglie

Il 15 febbraio, gli atleti di sci di fondo si sfidano nella staffetta maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026, un appuntamento che si ripete da oltre un secolo. Per questa gara, la medaglia d’oro cambierà volto, perché il format si rinnova rispetto alle edizioni passate. La staffetta, che ha scritto molte pagine nella storia delle Olimpiadi invernali, quest’anno promette sorprese grazie alle nuove regole.

L’ottava delle dodici competizioni programmate nello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà la staffetta maschile, che avrà luogo nella giornata di domenica 15 febbraio e assegnerà le proprie medaglie per la XXII volta nella storia, seppur con un format diverso rispetto ai ventuno precedenti. La gara entra nella famiglia a Cinque cerchi già a Garmisch-Partenkirchen 1936 con la conformazione di 4×10 km. Cionondimeno, tutte le frazioni sono giocoforza in alternato, in quanto il passo pattinato prende piede solo negli anni ’80. Dopo l’edizione interamente a skating di Calgary 1988, si decide di diversificare la tecnica dei segmenti a partire da Albertville 1992, anno dal quale le prime due frazioni si disputano a tecnica classica e le ultime due a tecnica libera. 🔗 Leggi su Oasport.it

