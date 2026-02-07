Sci di fondo Olimpiadi 2026 | la guida allo skiathlon femminile storia attualità medaglie

Questa mattina si sono disputate le prime gare di sci di fondo a Milano Cortina, con lo skiathlon femminile che ha aperto ufficialmente le competizioni olimpiche. Le atlete si sono sfidate su un percorso che ha regalato emozioni e sorprese, mentre gli spettatori seguivano con attenzione ogni movimento in pista. Le medaglie sono state assegnate nel primo di dodici titoli in palio, segnando un altro capitolo della storia dello sci di fondo alle Olimpiadi.

Il primo dei dodici titoli assegnati nello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello dello skiathlon femminile, che nella giornata di sabato 7 febbraio conferirà le proprie medaglie per la VI volta nella storia. Il format, ideato a inizio XXI secolo, ha fatto il proprio ingresso nella manifestazione a Cinque cerchi a partire da Torino 2006. Inizialmente chiamato "doppio inseguimento", ha successivamente assunto l'attuale denominazione. Ha la particolarità di disputarsi in entrambe le tecniche, con la prima metà a svolgersi in tecnica classica e la seconda a skating.

