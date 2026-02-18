Sci di fondo oggi Olimpiadi 2026 | orari team sprint tl tv streaming pettorali di partenza

Lo sci di fondo si prepara a scendere in pista oggi ai Giochi di Milano Cortina 2026, con gli atleti italiani che puntano a conquistare una medaglia nella gara a tecnica libera a squadre. La competizione si svolge nel centro sportivo di Bormio, dove i pettorali di partenza sono stati assegnati questa mattina, e gli atleti si allenano ormai da settimane per questa occasione. La gara sarà trasmessa in diretta su diversi canali televisivi e disponibili anche in streaming online.

Nuova chance di medaglia per lo sci di fondo italiano, che punta in alto nella team sprint a tecnica libera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione si svilupperà interamente nella giornata di mercoledì 18 febbraio, con le qualificazioni in mattinata dalle ore 9.45 e poi le finali che andranno in scena a partire dalle ore 11.45. La pista di Tesero si appresta ad ospitare uno dei format più adrenalinici e spettacolari del programma a cinque cerchi per il fondo, con l’Italia che verrà rappresentata in campo maschile dall’ambiziosa coppia formata da Elia Barp e Federico Pellegrino e sul fronte femminile dall’interessante binomio composto dalla giovane promessa Iris De Martin Pinter insieme a Caterina Ganz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orari team sprint tl, tv, streaming, pettorali di partenza Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 10 km tl femminile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi lo sci di fondo torna sulle nevi della Val di Fiemme con la gara femminile dei 10 km in tecnica libera. Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 10 km tl maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi a Tesero, l’atleta norvegese Johannes Høsflot Klæbo parte con il pettorale numero 3 nel 10 km tl maschile delle Olimpiadi 2026, una gara che si svolge a causa delle condizioni meteo favorevoli e con partenza a intervalli alle ore 11. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Staffetta Italia sci di fondo uomini bronzo a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Quando lo sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario 10 km tl maschile, streaming, pettorali di partenza; Cade la Svezia, alla Norvegia l’oro nella staffetta femminile in Val di Fiemme, sesta un’Italia che ha accarezzato l’impresa; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog. Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orari team sprint tl, tv, streaming, pettorali di partenzaNuova chance di medaglia per lo sci di fondo italiano, che punta in alto nella team sprint a tecnica libera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano ... oasport.it LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Barp/Pellegrino a caccia di una medagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della team sprint maschile e femminile a ... oasport.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, sci di fondo: a che ora e dove vedere in tv le gare di team sprint tl con Pellegrino-Barp e Ganz-De Martin Pinter facebook Gli azzurri dello sci di #fondo hanno conquistato la medaglia di bronzo nella #staffetta 4x7,5 km maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. L’ultimo giro di Federico Federico Pellegrino ha permesso all’Italia di salire sul podio, dietro alla x.com