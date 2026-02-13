Oggi a Tesero, l’atleta norvegese Johannes Høsflot Klæbo parte con il pettorale numero 3 nel 10 km tl maschile delle Olimpiadi 2026, una gara che si svolge a causa delle condizioni meteo favorevoli e con partenza a intervalli alle ore 11.

Tutto pronto a Tesero per la 10 chilometri maschile a tecnica libera con partenza a intervalli in programma stamattina (dalle ore 11.45) e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si preannuncia una gara estremamente interessante, forse la più incerta dell’intera rassegna a cinque cerchi per lo sci di fondo maschile. La Norvegia vuole monopolizzare i tre gradini del podio potendo contare su un quartetto stellare, ma i riflettori sono puntati sulla stella Johannes Hoesflot Klaebo che dovrà superarsi per battere il connazionale Einar Hedegart e fare un passo avanti forse decisivo verso la conquista di sei medaglie d’oro in questa edizione olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 10 km tl maschile, tv, streaming, pettorali di partenza

Oggi lo sci di fondo torna sulle nevi della Val di Fiemme con la gara femminile dei 10 km in tecnica libera.

Domani alle 13:00 si riprende la gara di sci di fondo femminile sui 10 km alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Federico Pellegrino a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci di fondo maschile; Quando lo sci di fondo oggi in tv: orari sprint tc, programma martedì 10 febbraio, streaming; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog; La sprint TC olimpica è di Klæbo e Svahn, Pellegrino 7/o e Ganz 9/a sfiorano la finale.

LIVE Sci di fondo, 10 km tl femminile Olimpiadi in DIRETTA: dominio Karlsson! Andersson e Diggins sul podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27: Si chiude qui la nosytra diretta, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 14.15: Si susseguono gli ... oasport.it

LIVE Olimpiadi, sci di fondo: segui la 10 Km femminile, Gismondi sogna il podioGiornata ricca di appuntamenti ai Giochi con gli atleti azzurri grandi protagonisti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Sci di fondo – Milano Cortina 2026, la startlist della 10km a skating maschile: è duello tra Klaebo e Hedegart - facebook.com facebook

…e prima di dormire: azzurri in gara gio 12 feb (Vi metto prima le finali) FINALE 11.30 - Sci alpino Super G donne Laura Pirovano pettorale nº 2 Federica Brignone nº 6 Sofia Goggia nº 9 Elena Curtoni nº11 FINALE 13.00 - sci di fondo 10 x.com