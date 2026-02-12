Oggi lo sci di fondo torna sulle nevi della Val di Fiemme con la gara femminile dei 10 km in tecnica libera. Dopo un giorno di pausa, le atlete si preparano a scendere in pista alle 10 del mattino. La gara, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con i pettorali di partenza già assegnati.

Dopo una giornata di stop, lo sci di fondo torna protagonista sulle nevi della Val di Fiemme con la gara individuale femminile in tecnica libera sulla distanza dei 10 chilometri valevole per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Prevista una partenza a intervalli per le atlete che prenderanno parte alla competizione odierna (in programma dalle ore 13.00) sulla pista di Tesero. L’Italia verrà rappresentata da Martina Di Centa, Anna Comarella, Maria Gismondi e Caterina Ganz, senza la concreta possibilità di ambire alla zona podio. Si preannuncia una lotta serrata per le medaglie con almeno cinque o sei pretendenti alla vittoria tra cui la statunitense Jessie Diggins, le norvegesi Heidi Weng, Astrid Slind e Karoline Simpson Larsen ma soprattutto le svedesi Frida Karlsson, Ebba Andeon e Moa Ilar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 10 km tl femminile, tv, streaming, pettorali di partenza

Domani alle 13:00 si riprende la gara di sci di fondo femminile sui 10 km alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi si accendono i riflettori sullo skiathlon femminile di Milano Cortina 2026.

