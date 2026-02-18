Sci di fondo oggi in tv Olimpiadi 2026 | orari team sprint tl streaming pettorali di partenza

Oggi lo sci di fondo torna in tv con la staffetta a tecnica libera, una gara decisiva per l’Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026. La gara si svolge nel pomeriggio, e gli appassionati possono seguire gli atleti italiani in diretta streaming o sui canali televisivi dedicati. I pettorali di partenza sono stati già annunciati, e la squadra italiana punta a migliorare i risultati delle precedenti competizioni olimpiche.

Nuova chance di medaglia per lo sci di fondo italiano, che punta in alto nella team sprint a tecnica libera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione si svilupperà interamente nella giornata di mercoledì 18 febbraio, con le qualificazioni in mattinata dalle ore 9.45 e poi le finali che andranno in scena a partire dalle ore 11.45. La pista di Tesero si appresta ad ospitare uno dei format più adrenalinici e spettacolari del programma a cinque cerchi per il fondo, con l'Italia che verrà rappresentata in campo maschile dall'ambiziosa coppia formata da Elia Barp e Federico Pellegrino e sul fronte femminile dall'interessante binomio composto dalla giovane promessa Iris De Martin Pinter insieme a Caterina Ganz.