Sci alpino oggi Olimpiadi 2026 | orari slalom femminile tv streaming pettorali di partenza

Oggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si svolge lo slalom femminile di sci alpino, una gara che promette emozioni forti. La competizione si terrà nel pomeriggio, con partenza alle 13:30, e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme, tra cui la televisione e lo streaming online. I pettorali di partenza sono stati assegnati questa mattina, con alcune favoriti emergenti pronte a sfidarsi sui pendii italiani.

Siamo pronti per vivere l’ultimo appuntamento dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Stiamo parlando, infatti, dello slalom femminile che si disputerà nella giornata odierna, mercoledì 18 febbraio, sulla splendida pista della Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. Si inizierà con la prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda che andrà ad assegnare le medaglie scatterà alle ore 13.30. Chi, quindi, si metterà al collo l’ultima medaglia d’oro con i Cinque Cerchi di questa indimenticabile edizione dei Giochi Olimpici Invernali? La grande favorita, e non potrebbe essere altrimenti, è Mikaela Shiffrin. 🔗 Leggi su Oasport.it

