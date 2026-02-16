Sci alpino oggi Olimpiadi 2026 | orari slalom maschile tv streaming pettorali di partenza
Oggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina, si svolge l’ultima gara di sci alpino maschile, lo slalom speciale, dopo che il successo di alcuni favoriti ha già catturato l’attenzione di appassionati e spettatori. La competizione inizia alle 10:00 con la prima manche e riprende alle 13:30 con la seconda, mentre gli atleti si preparano a dare il massimo per conquistare il podio. Le immagini della gara saranno trasmesse in diretta su diverse piattaforme televisive e in streaming online, con i pettorali di partenza già assegnati.
È l’ultima opportunità per lasciare il segno e scrivere la storia. Il programma dello sci alpino maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina si chiude con lo slalom speciale: le due manche inizieranno alle 10:00 e alle 13:30. A Pechino 2022 il francese Clement Noel aveva vinto il titolo davanti all’austriaco Strolz e al norvegese Foss-Solevag. La stagione di Coppa del Mondo ha testimoniato una situazione di estremo equilibrio con sette vincitori diversi in nove gare: gli unici a bissare sono stati il francese Paco Rassat e il norvegese Atle Lie McGrath. Risulta doveroso tener presente che gli sciatori si cimenteranno su una pista che non rappresenta un tracciato abituale nel calendario stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Domani si chiude lo Sci Alpino maschile a Milano-Cortina 2026! Lunedì 16 febbraio 10:00 1ª manche 13:30 2ª manche Stelvio Ski Centre Ultimo slalom olimpico: tecnica pura, nervi saldi e tutto in una manche finale che può decidere una carriera facebook
Lo sci alpino messicano continua a brillare a @milanocortina26! Questo weekend è il momento di Lasse Gaxiola, pronto a gareggiare in due prove decisive. Facciamo sentire il nostro sostegno: ogni discesa è un gesto di coraggio e orgoglio messicano. x.com