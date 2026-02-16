Oggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina, si svolge l’ultima gara di sci alpino maschile, lo slalom speciale, dopo che il successo di alcuni favoriti ha già catturato l’attenzione di appassionati e spettatori. La competizione inizia alle 10:00 con la prima manche e riprende alle 13:30 con la seconda, mentre gli atleti si preparano a dare il massimo per conquistare il podio. Le immagini della gara saranno trasmesse in diretta su diverse piattaforme televisive e in streaming online, con i pettorali di partenza già assegnati.

È l’ultima opportunità per lasciare il segno e scrivere la storia. Il programma dello sci alpino maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina si chiude con lo slalom speciale: le due manche inizieranno alle 10:00 e alle 13:30. A Pechino 2022 il francese Clement Noel aveva vinto il titolo davanti all’austriaco Strolz e al norvegese Foss-Solevag. La stagione di Coppa del Mondo ha testimoniato una situazione di estremo equilibrio con sette vincitori diversi in nove gare: gli unici a bissare sono stati il francese Paco Rassat e il norvegese Atle Lie McGrath. Risulta doveroso tener presente che gli sciatori si cimenteranno su una pista che non rappresenta un tracciato abituale nel calendario stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orari slalom maschile, tv, streaming, pettorali di partenza

Oggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina, si svolge la gara di gigante maschile di sci alpino, una prova decisiva che potrebbe regalare una medaglia importante alla squadra italiana.

Oggi si sono svolte le prove di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.