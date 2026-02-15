Sci alpino oggi Olimpiadi 2026 | orari gigante femminile tv streaming pettorali di partenza
Oggi, lo sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si concentra sulla gara di gigante femminile, che si terrà nel pomeriggio. La competizione si svolge alle 10:00, con diretta televisiva su Rai 2 e streaming su RaiPlay. La gara vede in partenza alcune delle migliori atlete del mondo, tra cui Marta Bassino, che partirà con il pettorale numero 7. La pista di Cortina è pronta, e gli appassionati attendono con entusiasmo questa sfida cruciale per le medaglie italiane.
Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta volgendo al termine. Ci sono ancora tre gare da disputare e quella di oggi è probabilmente la più importante per i colori azzurri tra quelle rimaste. Infatti c’è il gigante femminile e sale l’attesa per vedere se Federica Brignone riuscirà in una nuova grande impresa dopo il clamoroso oro vinto in superG. La valdostana ha disputato un solo gigante da quando è rientrata, concludendo al sesto posto a Kronplatz. La forma era ancora quella che era, ma subito Brignone ha dimostrato di poter stare con le migliori anche su una pista difficile come la Erta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orari gigante maschile, tv, streaming, pettorali di partenza
Oggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina, si svolge la gara di gigante maschile di sci alpino, una prova decisiva che potrebbe regalare una medaglia importante alla squadra italiana.
Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orari discesa maschile e prova femminile, tv, streaming, pettorali di partenza
La discesa maschile e la prova femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina sono pronti a partire.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Quando lo sci alpino oggi in tv, gigante maschile Olimpiadi: orari, startlist, streamingSi volta pagina con la speranza di conquistare nuove ed importanti soddisfazioni. Il rush finale dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina lascia ... oasport.it
RTL 102.5. . Lo slalom gigante è una delle discipline più tecniche e spettacolari dello sci alpino. Lo spieghiamo insieme a Lorenzo Gerosa, testimonial junior di RTL 102.5, proprio in questo periodo di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, mentre l’atte facebook
Speranze italiane anche nel super gigante maschile di sci alpino con Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Occhi puntati anche sullo skeleton femminile x.com