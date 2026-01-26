Clamoroso trionfo svizzero nel superG di Verbier di Coppa Europa Italiani fuori dalla top10

La gara di superG di Verbier, valida per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026, ha visto un netto dominio della Svizzera, con il trionfo di un atleta locale. Gli sciatori italiani non sono riusciti a entrare nella top10, evidenziando la forte competitività degli avversari e le sfide della disciplina in questa fase della stagione.

Dominio assoluto della Svizzera nel superG di casa di Verbier valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. Sulla pista elvetica i padroni di casa hanno fatto qualcosa di clamoroso. Non solo hanno monopolizzato il podio, ma hanno piazzato qualcosa come 10 portacolori nelle prime 12 posizioni. Letteralmente un festival rosso-crociato. Il successo è andato a Lenz Haechler con il tempo di 1:27.77 con 21 centesimi di vantaggio su Gael Zulauf, mentre completa il podio Arnaud Boisset a 46. In quarta posizione l’unico non-svizzero, ovvero il canadese Riley Seger che chiude a 61 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Clamoroso trionfo svizzero nel superG di Verbier di Coppa Europa. Italiani fuori dalla top10 Hans Grahl-Madsen si aggiudica lo slalom di Obereggen di Coppa Europa. Fuori dalla top10 gli italianiHans Grahl-Madsen si impone nello slalom di Obereggen, una tappa importante della Coppa Europa di sci alpino 2025-2026. Sci alpino, Sara Allemand a podio nel superG di Orcieres Merlette di Coppa Europa. Tre italiane in top10Sara Allemand si è classificata terza nel superG di Orcieres Merlette, valido per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Sci, Giovanni Franzoni trionfa a sorpresa nel SuperG di WengenRoma, 16 gen. (askanews) – Clamorosa affermazione, la prima in carriera in Coppa del ... msn.com Primo trionfo per FranzoniL’azzurro chiude in 1’45?19, con ’austriaco Stefan Babinsky secondo a 0?35 e lo svizzero Franjo Von Allmen terzo a 0?37. Quarto Odermatt a 0?53 davanti all’altro austriaco Raphael Haaser (+0?68), ... ilnuovoterraglio.it CLAMOROSO TRIONFO DEL MANCHESTER UNITED NEL DERBY CONTRO IL CITY Partita pazzesca ad Old Trafford, con Michael Carrick che nel suo secondo esordio da allenatore dei Red Devils trascina la squadra ad un successo stratosferico Di facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.