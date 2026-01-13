Perché Tell Me Lies 3 ossessiona il pubblico? Ce lo dicono la showrunner e il cast

Scopri perché Tell Me Lies 3 ha catturato l’attenzione del pubblico. La showrunner Meaghan Oppenheimer e gli attori Cat Missal e Costa D’Angelo condividono dettagli sulla stagione più coinvolgente della serie, disponibile su Disney+. Un approfondimento che offre uno sguardo esclusivo sul dietro le quinte e le motivazioni che rendono questa stagione così avvincente.

La creatrice Meaghan Oppenheimer e gli interpreti Cat Missal e Costa D'Angelo raccontano la stagione più intensa della serie, in streaming su Disney+. Con la terza stagione, in streaming su Disney+ con già tre episodi disponibili, Tell Me Lies conferma la natura di thriller emotivo mascherato da dramma sentimentale. I nuovi episodi si spingono ancora più a fondo nelle zone grigie delle relazioni tossiche, della dipendenza affettiva e dell'identità. Ambientata tra il 2008 e il 2015, la serie continua ad ossessionare gli spettatori raccontano come piccoli gesti, silenzi e ossessioni quotidiane possano lasciare cicatrici più profonde di qualsiasi evento clamoroso.

