Gli interpreti di Mr. Martin e della new entry Deborah Hunter-Price riflettono sull'importanza di una guida per i ragazzi. Prima che sia troppo tardi. In School Spirits l'adolescenza è un limbo vero e proprio. Non in senso simbolico, ma fisico: i protagonisti sono ragazzi morti durante gli anni del liceo e rimasti intrappolati all'interno della Split River High School, in una sorta di purgatorio. L'ultima in ordine di tempo è stata Maddie. E ora, nella terza stagione della serie, su Paramount+, continua il viaggio dei protagonisti, mentre vivi e morti cercano di comunicare tra loro. Emergono a questo punto due figure adulte chiamate a fare da guida, pur in modi assai diversi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

School Spirits 3: intervista alle "guide imperfette": Josh Zuckerman e Jennifer Tilly

