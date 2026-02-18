Schlein | Mattarella al Csm va ascoltato

Il discorso di Sergio Mattarella al Csm ha suscitato molte reazioni. Il Presidente della Repubblica ha sottolineato l'importanza di ascoltare le voci della magistratura e di rispettare l’indipendenza della giustizia. Durante il suo intervento, ha ribadito che il ruolo del Csm è fondamentale per garantire l’equilibrio tra poteri dello Stato. La sua presenza nel consiglio ha portato attenzione sulla necessità di mantenere un dialogo aperto e trasparente. La politica ha già commentato le sue parole come un segnale di attenzione crescente.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto a sorpresa, questa mattina, il plenum del Consiglio superiore della magistratura. E' la prima volta che lo fa in 11 anni. La decisione del Capo dello Stato è arrivata dopo giorni di polemiche sul referendum.