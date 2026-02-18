Mattarella interviene al Csm | richiamo al rispetto tra istituzioni

Sergio Mattarella ha deciso di intervenire al Csm, un fatto che non si era mai verificato in undici anni di mandato. Durante la riunione, il Presidente ha ricordato l’importanza di mantenere rispetto tra le istituzioni, sottolineando che è fondamentale per la stabilità democratica. Ha anche chiesto ai membri del Csm di collaborare con trasparenza e responsabilità. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, dato che ha rotto una lunga abitudine di non intervenire pubblicamente nelle sedute del Consiglio.

Un gesto senza precedenti. Per la prima volta nei suoi undici anni da Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha preso la parola durante i lavori ordinari del Consiglio superiore della magistratura (Csm). L'intervento, avvenuto il 18 febbraio, rappresenta un gesto irrituale e consapevole, motivato dagli scontri sempre più frequenti tra politica e magistratura, con particolare riferimento alle esternazioni del ministro della Giustizia Nordio, alle dichiarazioni di Gratteri e alle tensioni tra toghe e governo. Le parole di Mattarella: un richiamo alla sobrietà. Il discorso del Presidente è stato una strigliata formale e severa, mirata a sottolineare il valore costituzionale del Csm e l'importanza del rispetto reciproco tra istituzioni.