Schianto tra auto e furgone tre feriti

Incidente nella mattinata di venerdì 5 dicembre a Papiano stazione, frazione di Marsciano, tra un'auto e un furgone. Sul posto i carabinieri di Todi e Marsciano, i vigili del fuoco e il 118. Tre i feriti nell'impatto: il più grave il giovane alla guida dell'auto che è stato soccorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

