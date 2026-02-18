Schianto tra scuolabus pieno di bimbi e auto | paura sulla provinciale piccoli presi in carico dal 118

Un incidente tra uno scuolabus pieno di bambini e un’auto si è verificato sulla provinciale di Sassocorvaro Auditore, in provincia di Pesaro Urbino. Lo scontro ha causato panico tra i passeggeri, con i piccoli soccorsi dal personale del 118. L’autista dello scuolabus ha tentato di evitare l’auto, ma non è riuscito a evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La strada resta chiusa al traffico in attesa delle verifiche.

Incidente stradale a Sassocorvaro Auditore, in provincia di Pesaro Urbino, mentre lo scuolabus riportava a casa i bambini dopo la scuola. Estratta dai pompieri l'automobilista ferita mentre alcuni piccoli trasportati in ospedale per precauzione.🔗 Leggi su Fanpage.it Schianto tra un'auto e un camion. Strada interrotta e carico riverso sulla carreggiataUn incidente tra un'auto e un camion si è verificato questa mattina ad Alberoro, nel comune di Monte San Savino. Violento schianto tra auto sulla Provinciale: due donne portate in ospedaleVenerdì sera, lungo la provinciale 668 nel territorio di Montichiari, si è verificato un grave incidente tra due vetture, all'altezza dello svincolo con la Sp236. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Modugno, amici morirono dopo schianto col bus: chiesto rinvio a giudizio per l'autista x.com Vito Padolecchia: “Dopo lo schianto non si vedeva nulla e mi tremavano le gambe, ma sono andato verso la Passat. I ragazzi erano immobili” facebook