Violento schianto tra auto sulla Provinciale | due donne portate in ospedale

Venerdì sera, lungo la provinciale 668 nel territorio di Montichiari, si è verificato un grave incidente tra due vetture, all'altezza dello svincolo con la Sp236. L'impatto, risultato molto violento, ha reso necessario l'intervento dei soccorsi, che hanno trasportato in ospedale due donne coinvolte nell'incidente. Le cause sono in fase di accertamento.

È stato un impatto particolarmente violento quello avvenuto venerdì sera lungo la Spbs 668, all'altezza dello svincolo con la Sp236, nel territorio comunale di Montichiari. L'incidente si è verificato intorno alle 21 e ha coinvolto due automobili, entrate in collisione per cause che restano.

