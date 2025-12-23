Schianto tra un' auto e un camion Strada interrotta e carico riverso sulla carreggiata

Un incidente tra un'auto e un camion si è verificato questa mattina ad Alberoro, nel comune di Monte San Savino. L'impatto ha causato il riversamento del carico del veicolo pesante, provocando l'interruzione della strada e la temporanea chiusura della viabilità nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Schianto tra un'auto e un camion questa mattina ad Alberoro, nel comune di Monte San Savino. Nell'impatto il mezzi pesante ha perso il suo carico bloccando la viabilità. Una Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta in via don Riccardo Aguzzi all'altezza dell'impianto.

