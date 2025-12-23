Schianto tra un' auto e un camion Strada interrotta e carico riverso sulla carreggiata

Un incidente tra un'auto e un camion si è verificato questa mattina ad Alberoro, nel comune di Monte San Savino. L'impatto ha causato il riversamento del carico del veicolo pesante, provocando l'interruzione della strada e la temporanea chiusura della viabilità nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Si schianta con l'auto contro un camion fermo per lavori: automobilista ferita - Incidente stradale sulla strada provinciale 119 a Perano: la conducente, 61 anni, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Pescara ... chietitoday.it

Torino, auto contro camion nella notte in Tangenziale allo svincolo per Bardonecchia. Francesco Lambert muore nello schianto a 22 anni - Dai primi accertamenti la vettura del giovane, una Renault Captur, procedeva a velocità sostenuta sulla A55 sotto la pioggia ... torino.corriere.it

Vince Zampella morto in un incidente d'auto: lo schianto in Ferrari. Addio al co-creatore di Call of Duty, aveva 55 anni - facebook.com facebook

Porto Torres, schianto sulla sp18: auto e furgone fuori strada, tre persone coinvolte x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.