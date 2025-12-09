Milano, 9 dicembre 2025 – Ancora un incidente mortale sulla A4 Torino-Venezia. È successo questa mattina, pochi minuti dopo le 10, nel tratto tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia stradale, un furgone guidato da un 64enne ha tamponato un mezzo pesante che lo precedeva. Lo scontro è stato violento: il 64enne è rimasto incastrato nelle lamiere del suo furgone e nonostante il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso per lui non c'è stato niente da fare. A causa delle gravissime ferite riportate è morto sul posto. Ferito lievemente il conducente del mezzo pesante, un 57enne, trasportato all'ospedale San Carlo di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Incidente mortale in A4: furgone tampona un tir, il conducente resta incastrato nelle lamiere