Incidente mortale in A4 | furgone tampona un tir il conducente resta incastrato nelle lamiere
Milano, 9 dicembre 2025 – Ancora un incidente mortale sulla A4 Torino-Venezia. È successo questa mattina, pochi minuti dopo le 10, nel tratto tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia stradale, un furgone guidato da un 64enne ha tamponato un mezzo pesante che lo precedeva. Lo scontro è stato violento: il 64enne è rimasto incastrato nelle lamiere del suo furgone e nonostante il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso per lui non c'è stato niente da fare. A causa delle gravissime ferite riportate è morto sul posto. Ferito lievemente il conducente del mezzo pesante, un 57enne, trasportato all'ospedale San Carlo di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
“Da quello che sembra, Josep Martínez non è responsabile dell’incidente mortale”
Incidente mortale alla Bertocci di Piombino, metalmeccanici in sciopero: "Inaccettabile silenzio su tragedia così grave"
Incidente mortale in viale Fulvio Testi, a bordo del bolide erano in tre. “Addio Pietro, sognavi in grande”
Incidente mortale in montagna nel comune di Enemonzo. Intervento dei soccorritori e indagini in corso. - facebook.com Vai su Facebook
Furgone tampona un camion alla barriera di Milano Ghisolfa sull’A4: morto un 64enne, ferito un 57enne - Un furgone ha tamponato un camion nella mattinata del 9 dicembre lungo l'autostrada A4 nei pressi della Barriera Milano Ghisolfa ... fanpage.it scrive
