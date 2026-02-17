Vignali Fi | Rilanciare la stazione sciistica di Schia

Vignali di Forza Italia ha proposto di rilanciare la stazione sciistica di Schia, puntando sulla destagionalizzazione per aumentare le visite anche fuori dalla stagione invernale. La proposta nasce dalla necessità di valorizzare le potenzialità del luogo, che durante l’estate offre già paesaggi spettacolari e attività all’aperto. La sfida consiste nel sviluppare nuove attrazioni e servizi che possano attirare i turisti tutto l’anno.

Rilanciare la stazione sciistica di Schia, favorendo la prospettiva della destagionalizzazione, per renderla attrattiva in tutte le stagioni. A chiederlo alla Regione Emilia-Romagna, in un'interrogazione, è Pietro Vignali (FI), al fine di evitare la definitiva perdita della funzionalità ed avviarne il rilancio. "La stazione di Schia - sottolinea il consigliere -rappresenta da decenni un punto di riferimento turistico per la Val Par ma, nonché per la provincia di Parma, ed ha un potenziale attrattivo non solo per il periodo invernale ma potenzialmente per tutte le quattro stagioni grazie alle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche.